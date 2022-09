Banco de Fomento. Programa Consolidar operacionalizado em "tempo recorde"

O BPF anunciou hoje que foram selecionadas 14 candidaturas entre as 33 apresentadas no âmbito do programa Consolidar, com um investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência de 500 milhões de euros.





A presidente executiva do Banco Português de Fomento (BPF) defendeu que o programa Consolidar foi operacionalizado num "tempo recorde", sublinhando que a instituição tem consciência da "urgência" de fazer chegar o dinheiro às empresas.

"Este programa foi operacionalizado num tempo recorde, muito inferior ao que é normal. O Banco Português de Fomento tem consciência da urgência de fazer chegar o dinheiro do PRR às empresas", afirmou Beatriz Freitas, na conferência de imprensa de apresentação das candidaturas selecionadas no âmbito do programa Consolidar.

O BPF anunciou hoje que foram selecionadas 14 candidaturas entre as 33 apresentadas no âmbito do programa Consolidar, com um investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência de 500 milhões de euros.

De acordo com os dados avançados, as candidaturas aprovadas são da ActiveCap, Core Capital, Crest Capital Partners, Draycott, ECS Capital, Fortitude Capital, Grosvenor, Growth Partners, HCapital Partners, Horizon Equity Partners, Inter-Risco, Oxy Capital, Portugal Ventures e Touro Capital Partners.

A presidente executiva da instituição financeira, sublinhou ainda que, apesar do "tempo recorde", o processo de seleção das empresas de capital de risco foi "longo e detalhado", de modo a que pudessem ser escolhidos os "melhores projetos de investimento".

Esta responsável lembrou que os 33 candidatos ao programa Consolidar são supervisionados pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Durante a sua intervenção inicial, Beatriz Freitas agradeceu também à equipa do BPF, cujo trabalho notou não ser "reconhecido publicamente".

"Continuamos a trabalhar para fazer chegar os fundos disponíveis, o mais rapidamente possível, às empresas", concluiu.

O programa Consolidar é um dos programas de investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) e visa promover o investimento em pequenas e médias empresas e 'mid caps' (empresas de média capitalização) impactadas pela pandemia de covid-19, mas economicamente viáveis. Este investimento pode ser realizado através de fundos de capital de risco geridos por intermediários financeiros.