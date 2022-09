Hailey Bieber quebra silêncio sobre rumores de ter 'roubado' Justin Bieber a Selena Gomez

A mulher do artista canadiano soltou as amarras durante a entrevista no podcast “Call Her Daddy”.





Hailey Bieber quebrou o silêncio sobre os rumores, que já corriam há muito tempo, de que teria ‘roubado’ o cantor Justin Bieber a Selena Gomez.

A mulher do artista canadiano soltou as amarras durante a entrevista no podcast “Call Her Daddy”, de Alex Cooper, e disse que iria contar a verdade, porque as pessoas merecem saber que esta existe, frisou.

A modelo contou que quando começou a sair com Justin Bieber, o cantor não estava a namorar com ninguém, notando ainda que pertence ao núcleo de amigos do agora marido desde os 18 anos.

Hailey também adiantou que, depois do casamento, conversou com a ex-namorado do cantor Selena Gomez para garantir que tudo estava bem entre as duas, havendo apenas “respeito e amor”.

Justin Bieber e Selena Gomez namoraram aproximadamente durante dois anos. A união do casal foi vivida pelos fãs de uma forma fervorosa, devido à grande base de apoiantes que Bieber alcançou na carreira. Contudo, há rumores de que o casal voltou a reatar várias vezes nos anos seguintes.

Em 2018, Justin anunciou que estava noivo de Hailey Bieber, cujo casamento ocorreu em outubro de 2019.