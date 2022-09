Torre Eiffel encerrada devido a greve nacional

A Torre Eiffel, em Paris, está encerrada, esta quinta-feira, devido a uma greve nacional em França. O anúncio foi feito através da página oficial do monumento, um dos mais turísticos do mundo, no Twitter.

Apesar de o acesso aos pisos superiores estar vedado, o pátio da Torre Eiffel continua a ser acessível gratuitamente.

O símbolo do cidade e do país recebe mais de 20 mil visitantes por dia e é um dos vários locais afetados pela paralisação.

A greve, convocada por vários sindicatos - que reivindicam aumentos salariais e se mostram contra os planos para uma reforma no sistema de pensões -, está a afetar também transportes, escolas e outros serviços.

🇫🇷 En raison d'un mouvement de grève national, la tour Eiffel est fermée aujourd'hui. Le parvis reste néanmoins ouvert et accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, the Eiffel Tower is closed today. Access to the esplanade remains open and free of charge. pic.twitter.com/zkri4MZgzt