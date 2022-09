"Não tenho, nem tenho que ter" informações sobre buscas na Presidência do Conselho de Ministros, diz Costa

Alvo principal da operação é o secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros. Recai sobre David Xavier a suspeita de ter obtido benefícios pessoais através de subornos, na aquisição para o Estado de sistemas informáticos a uma determinada empresa localizada no Norte.





O primeiro-ministro afirmou, esta quinta-feira, que não tem mais informações sobre as buscas na Presidência do Conselho de Ministros, nem tinha que ter.

"Não tenho nenhuma informação, nem tinha, não tenho, nem tenho que ter, sobre as buscas que estão em curso, a não ser aquilo que tenho visto na comunicação social", afirmou António Costa, no Parlamento, onde decorre um debate sobre política geral.

O chefe do Executivo respondia ao líder do Chega que o questionou sobre as buscas realizadas na Presidência do Conselho de Ministros, no âmbito de suspeitas de corrupção.

André Ventura perguntou a António Costa se "já tinha conhecimento eventual de algumas destas suspeitas" e se o Governo iria “tomar alguma medida cautelar disciplinar".

Em resposta, António Costa garantiu: "Se houver alguma medida disciplinar tiver de ser tomada, tomarei".

Sublinhe-se que a Polícia Judiciária levou a cabo buscas em vários postos de trabalho, estando em causa suspeitas de corrupção, em que o alvo principal da operação o secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros.

Recai sobre David Xavier, a suspeita de ter obtido benefícios pessoais através de subornos, na aquisição para o Estado de sistemas informáticos a uma determinada empresa localizada no Norte, que também está a ser alvo de buscas.

Não foram constituídos arguidos no caso e o inquérito encontra-se em segredo de justiça.