Diretor no eBay entrega coroa de flores e baratas a casal que falou mal da empresa

Um antigo diretor de um dos departamento do eBay foi esta quinta-feira condenado a 57 meses de prisão depois de ter assediado um casal de Natick no estado norte-americano do Massachusetts, enviando-lhe coroas de flores, baratas e uma máscara de porco ensanguentada.

Segundo imprensa internacional, Jim Baugh e um outro arguido que será hoje julgado fizeram o envio depois do casal, responsável pelo envio da newsletter EcommerceBytes ter criticado a empresa.

"Foi extremo e ultrajante, o tipo de coisas que não vemos numa sociedade civilizada", disse a juiz Patti Saris, responsável pelo caso, julgado em Boston, acrescentando que a campanha de assédio fazia parte da "cultura tóxica" da empresa.

Jim Baugh terá ainda de pagar 40 mil euros, depois de ele próprio se ter considerado culpado pelas acusações de perseguição online.

"Não há desculpa para o que aconteceu", referiu o próprio.

No total, foram julgadas sete pessoas no âmbito deste caso de assédio, que terá começado, de acordo com a Reuters, em 2019, quando, perante as críticas na newsletter, um dos responsáveis do departamento de segurança do eBay mandou uma mensagem a um outro executivo a dizer que "isto tinha que acabar".