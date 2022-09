Mobilidade. Redução de velocidade para 100km/h

Recomendação do governo

O Governo publicou esta semana em Diário da República uma resolução que procede à “definição de medidas preventivas, tendo em vista a garantia da segurança do abastecimento de energia” da qual consta uma recomendação da redução da velocidade máxima nas autoestradas para os 100 km/h.

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros sobre o plano de poupança de energia, o Executivo vai desenvolver uma campanha de comunicação e sensibilização e esta é uma das “ações com investimento”. Além desta, o Governo recomenda também a adoção do teletrabalho, o uso do transporte público e a mobilidade pedonal.

ACP pede redução de impostos

Em reação às recomendações do Executivo de António Costa, o presidente do ACP considerou que esta é apenas uma medida “política”, sem efeito na vida dos portugueses e voltou a insistir para que o Governo “baixe os impostos no setor automóvel e os impostos da gasolina”.

Para Carlos Barbosa, “é evidente que se as pessoas guiarem com cuidado poupam combustível, mas não é a velocidade de 120 para 100km à hora que vai beneficiar” o plano de poupança de energia ou os portugueses.