Vem aí domingo de dérbi em Manchester

United e City enfrentam-se no domingo, no Etihad Stadium, enquanto, em Londres, Arsenal e Tottenham medem forças. Amanhã, em Espanha, Sevilha e Atlético de Madrid vão em busca dos três pontos.





Há poucos duelos tão emocionantes como os dérbis do futebol inglês. Seja em Londres, onde estes embates se repetem com frequência (afinal de contas, só na Premier League há sete equipas sediadas na capital inglesa), seja em Manchester, ou em Liverpool, os dérbis trazem sempre um toque extra de emoção, por tratar-se de combates entre vizinhos, velhos conhecidos, rivais eternos.

No domingo, no Etihad Stadium, o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva enfrenta o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes, numa altura em que o emblema de Old Trafford segue em alta tensão devido às polémicas com o internacional madeirense, cuja saída do clube chegou a estar iminente.

O City, bicampeão em título, vem de bater o Wolverhampton de Bruno Lage por 3-0, ao passo que o United conta já dois jogos adiados, tendo jogado na liga inglesa, pela última vez, a 4 de setembro, quando venceu o Arsenal por 3-1.

Este não será, no entanto, o único dérbi da nona jornada da Premier League. No sábado, joga-se o North London Derby, entre Arsenal e Tottenham, no estádio dos gunners. É o confronto entre duas das equipas mais proeminentes da capital inglesa, que poderá resultar num maior distanciamento do Arsenal, que lidera a tabela classificativa, com mais um ponto que o emblema de Antonio Conte. Por outro lado, caso o Tottenham vença, conseguirá ultrapassar o Arsenal e tornar a luta pelo título ainda mais renhida.

A equipa de Harry Kane ainda não conheceu o sabor da derrota nesta temporada da Premier League, ao passo que o Arsenal de Fábio Vieira e Cédric Soares caiu, na sexta jornada, frente ao Manchester United.

No mesmo sábado, joga-se outro dérbi londrino: o Crystal Palace recebe o Chelsea depois de falhar a vitória nos últimos três confrontos a contar para a liga inglesa.

Luta intensa

Sábado será ainda dia de duelo intenso em Espanha, onde o Sevilha de Julen Lopetegui vai receber o Atlético de Madrid, emblema de João Félix, que não vence os sevilhanos em confronto direto desde janeiro de 2021. A equipa da_Andaluzia não tem estado no seu melhor, contando apenas uma vitória, até agora, no decorrer do campeonato espanhol.

Norte vs sul

Em Itália, destaca-se ainda o duelo entre o Inter de Milão e a AS Roma de José Mourinho, cuja baliza é defendida por Rui Patrício. É um confronto simbólico entre o Norte e o Sul de Itália, que coloca duas das maiores equipas do futebol transalpino frente a frente, numa altura em que os de Milão andam em altos e baixos, com quatro vitórias e três derrotas. A Roma tem um ponto de vantagem sobre os nerazzurri e, na deslocação até Milão, poderá dilatar essa vantagem.