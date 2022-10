Membro da Iniciativa Liberal chama 'monhé' a António Costa

Publicação foi depois apagada no Twitter.





«O monhé ficou bravo, deve ter sido pelos negócios do marido da amiga, e [de] como tem o país dele, que é um espetáculo, e achou por bem ir buscar espantalhos ingleses. Nunca mudes que há ainda muito otário disponível para votar em ti», escreveu Jorge Pires, membro do grupo de coordenação do Núcleo Territorial da Iniciativa Liberal (IL) de Cascais, na rede social Twitter, tendo acabado por apagar a publicação.

A direção da IL recusa comentar «questiúnculas ou excessos individuais nas redes sociais», mas frisa que é «óbvio» que «condena» qualquer tratamento discriminatório.