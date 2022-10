﻿FC Porto vence SC Braga por 4-1

O FC Porto venceu, esta sexta-feira, o Sporting de Braga por 4-1, no Estádio do Dragão, num jogo a contar para a oitava jornada da I Liga.

O primeiro golo foi marcado por Evanilson aos 32 minutos e dois minutos depois Eustáquio fez o 2-0.

Na segunda parte, Pepe fez autogolo aos 55 minutos, dando ao Braga o único golo da partida.

Pepê marcou o terceiro golo dos Dragões ao minuto 63 e Galeno selou o resultado nos descontos, aos 90+6.

Com a vitória, o FC Porto sobe ao segundo lugar com 19 pontos, os mesmos do Sporting de Braga.