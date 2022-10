Diretor desportivo do futebol feminino do Famalicão suspenso de funções

Depois do treinador Miguel Afonso ser suspenso, o Futebol Clube de Famalicão suspende de funções também “por mútuo acordo e com efeitos imediatos” o diretor desportivo do futebol feminino Samuel Costa “até que a verdade dos factos” seja apurada através do processo instaurado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na sexta-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que tinha instaurado um processo disciplinar contra o diretor desportivo, uma vez que estão a investigar denúncias de assédio sexual contra Samuel Costa, mas nas quais não foram identificados os denunciados.

“O Futebol Clube Famalicão vem comunicar a suspensão de funções por mútuo acordo e com efeitos imediatos, do diretor desportivo Samuel Costa até que a verdade dos factos relativos ao processo instaurado ao mesmo pela Federação Portuguesa de Futebol sejam apurados”, lê-se num comunicado divulgado este sábado no site oficial do clube.

Tal como tinha frisado anteriormente, os famalicenses afirmaram censurar e não permitir “qualquer atitude de teor abusivo ou de desigualdade de género, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para erradicar tais comportamentos”.

“Ainda que curto, este projeto congratula-se do caminho percorrido em prol do crescimento da modalidade de futebol feminino e da dignificação da mulher”, apontou o FC Famalicão, ao considerar que as denúncias feitas a Samuel Costa e Miguel Afonso, cujas acusações ocorreram antes de iniciar funções no clube, “não devem ser, por qualquer forma, imputadas à instituição FC Famalicão nem aos seus adeptos e restantes pessoas que diariamente connosco trabalham para elevar este emblema”.

​