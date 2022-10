MP confirma investigação ao bispo D. José Ornelas por encobrir casos de abuso sexual

A investigação remete-nos a 2011, quando o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa teve o conhecimento de um professor com supostos casos de abusos sexuais cometidos no Centro Polivalente Leão Dehon, um orfanato em Moçambique dirigido por um padre dehoniano.





O Ministério Público (MP) confirmou, este sábado, que está a investigar o bispo D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, por um alegado papel no encobrimento de abusos sexuais, revelando que já houve uma investigação com possíveis ligações a este caso em 2011.

"Confirma-se a receção de participação provinda da Presidência da República. A mesma foi transmitida ao Ministério Público de Braga e ao DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa para análise", adiantou a Procuradoria-Geral da República (PGR) numa resposta à agência Lusa, após uma notícia avançada pelo jornal Público.

Segundo o Público, o bispo da Diocese de Leiria-Fátima liderava em 2011 a Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, quando foi confrontado por um professor com supostos casos de abusos sexuais cometidos no Centro Polivalente Leão Dehon, um orfanato em Moçambique dirigido por um padre dehoniano. Na altura, D. José Ornelas era o alto representante dos dehonainos junto do Vaticano e ainda líder mundial desta congregação.

Além da investigação iniciada no final de setembro pelo DIAP de Lisboa, a PGR confirmou que também existiu um inquérito em 2011 com possíveis ligações a este caso, no entanto remeteu mais informações para a consulta do respetivo processo.

Em reação à notícia, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) afirmou, em comunicado, que o seu presidente “deu indicações” em 2011 para que as suspeitas de abuso fossem investigadas, sendo que não foram encontradas evidências de “possíveis abusos”.

“Passados todos estes anos”, a CEP assinalou que o D. José Ornelas “foi surpreendido com a informação" de que decorre uma investigação na PGR, "sem que, até ao momento, tenha recebido qualquer notificação e cujo conteúdo desconhece".

"O Presidente da CEP declara todo o seu interesse em que qualquer caso pendente seja investigado e esclarecido, declarando-se disponível para toda a colaboração a fim de que esse objetivo seja conhecido", notou ainda na nota.

José Ornelas, de 68 anos, preside à CEP desde junho de 2020 e é bispo de Leiria-Fátima desde março deste ano. Quanto ao cargo de superior geral dos Dehonianos, esteve no comando deste cargo entre 27 de maio de 2003 e 06 de junho de 2015.

Note-se também que foi José Ornelas que, no final de 2021, anunciou a criação de uma comissão independente para estudar os abusos na Igreja Católica em Portugal. A comissão é coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht e deverá apresentar os resultados em janeiro de 2023.