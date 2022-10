José Ramalho sagra-se vice-campeão do Mundo de maratonas em K1

Já o campeão do Mundo na short race, Fernando Pimenta, acabou a corrida na quinta posição, numa distância em que não competia internacionalmente há uma década.





Os portugueses continuam a brilhar nos mundiais de maratonas a decorrer em Ponte de Lima. O canoísta José Ramalho sagrou-se, este sábado, vice-campeão do Mundo de maratonas em K1, numa prova em que o anfitrião Fernando Pimenta terminou em quinto lugar.

Após os 29,800 metros, o título resumiu-se ao sprint até à meta, cuja fora alcançada em primeiro lugar pelo sul-africano André Birket, com a marca 2:08.25,94 horas, e logo de seguida por José Ramalho (2:08.27,04) e pelo dinamarquês Mads Pedersen (2:08.27,36).

Já o campeão do Mundo na short race, Fernando Pimenta, acabou a corrida na quinta posição, numa distância em que não competia internacionalmente há uma década.

Até ao momento, Portugal tem seis medalhas nestes Mundiais, contando com o ouro de Fernando Pimenta na short race e da júnior Beatriz Fernandes em C1 na distância longa. A atleta limiana ainda conta no seu palmarés com uma medalha de bronze na short race, aberta a todos os escalões etários.

Também ao medalheiro se junta a prata de José Ramalho em K1 e ainda o bronze dos juniores Ana Pereira e Joel Miranda, ambos em C1.

Ponte de Lima recebe os Mundiais de maratonas, prova que reúne 890 canoístas, oriundos de 36 países.