Livraria Lello instala máquinas de vending com livros, café e preservativos para "satisfazer desejos"

A Livraria Lello montou máquinas de vending em seis locais entre o Porto e Matosinhos para “satisfazer os nossos desejos” de livros, café e preservativos.

A iniciativa foi intitulada de “Satisying your craving” – em português, satisfazer os teus desejos – e tem como meta reivindicar o livro como bem de primeira necessidade.

“O desejo por livros, tal como outros desejos ou vontades viscerais, pode agora ser satisfeito em qualquer dia e a qualquer hora, pelo menos por quem passa por estes locais”, lê-se na publicação da livraria na rede social Facebook, na qual enumerou os pontos da máquina de vending.

São estes Livraria Lello⁠, Rua do Loureiro⁠, Porto Welcome Center⁠, Estação de Metro da Trindade⁠, Mercado de Matosinhos⁠ e Lionesa Business Hub⁠.

As máquinas não passam despercebidas com o rosa vibrante que as caracteriza nestes pontos das cidades do Norte e estão disponíveis 24 horas nos sete dias da semana.

A Livraria Lello escolheu cinco clássicos, editados pela própria, para a máquina de primeiras necessidades: Amor de Perdição, O Grande Gatsby, O Principezinho, Orgulho e Preconceito e Romeu e Julieta.