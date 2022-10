Mulher morre atropelada por comboio em Espinho

Um mulher morreu ao início da tarde deste domingo ao ser atropelada por um comboio numa passagem de nível em Silvalde, Espinho.

O alerta foi dado pelas 13h18, escreve o Jornal de Notícias, e pelas 14h14, os Bombeiros Voluntários daquele município continuavam no local, tendo o serviço de transporte sido suspenso.

Segundo fonte da corporação, ainda não foi possível apurar a idade da vítima. No local permanecem os Bombeiros de Espinho, apoiados por três viaturas, assim como as equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMR) do hospital de Gaia e a PSP de Espinho.