PAN lança iniciativa legislativa de cidadãos pelo fim das touradas

O PAN apoiou, este domingo, o lançamento de uma iniciativa legislativa de cidadãos pelo fim das touradas, sublinhando que espera que a Assembleia da República esteja "do lado certo da história" e não permita "que se continue a maltratar animais".

Denominada o "Fim à tauromaquia, por favor", foi este domingo ‘lançada’ em frente à praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, num evento que contou com a presença de vários dirigentes do PAN, representantes de associações e a dirigente do partido espanhol PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal) Ana Béjar.

O objetivo é "acabar com esta anacrónica atividade que já não devia existir no século XXI", afirmou a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, citada pela agência Lusa, acrescentando que "o progresso civilizacional não se coaduna com touradas".

A deputada apelou à assinatura da petição para abrir a discussão no Parlamento e, a título de exemplo, foi uma das primeira a colocar o seu nome da folha.