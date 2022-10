Kim Kardashian relembra pai com coletânea de recados antigos

Kim Kardashian assinalou o 19º aniversário da morte do seu pai, Robert Kardashian, com uma mensagem publicada nas redes sociais.

“Há 19 anos que o meu pai morreu. Tenho saudades destes bilhetes que mal conseguia ler por causa da escrita dele de canhoto. Amo-te tanto pai. Consigo sempre sentir-te comigo”, escreveu a celebridade.

As fotos partilhadas por Kim são uma coletânea de recados que o pai lhe escrevia. “Kim, estou no Lawry para o aniversário do tio Larry. Tenho comigo o meu pager. Chego a casa por volta das 22h/23h. Adoro-te”, pode ler-se.