Provedor do Porto apoia João Soares

Depois do Nascer do SOL ter noticiado na edição passada que um movimento de históricos socialistas defende a designação de João Soares para o lugar de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, outros nomes tem vindo a associar-se ao conjunto de personalidades que apontam o antigo ministro da Cultura e ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa à sucessão de Edmundo Martinho. É o caso de António Tavares, social-democrata atual provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que acredita que a instituição em Lisboa «ficaria bem servida» se João Soares assumisse as funções. «É um homem que conhece bem a cidade de Lisboa, é uma pessoa com uma alta sensibilidade social e, portanto, tem uma leitura e uma visão dos problemas da sociedade atual», argumenta em declarações ao Nascer do SOL.

O antigo deputado social-democrata não vê «nenhuma dificuldade» que impeça o ex-autarca lisboeta de ter as competências necessárias para o exercício do cargo. «O atual provedor tem exercido a função com serenidade e João Soares tem boas condições para também o fazer, pois já foi presidente da Câmara de Lisboa, membro do Governo, conhece bem a administração pública, os problemas sociais e tem uma grande compreensão perante as questões da solidariedade, pois é um humanista», descreve.

Para António Tavares, se essa vier a ser a escolha do Governo para a Santa Casa de Lisboa, «será uma boa escolha».

O movimento de apoio à escolha de João Soares para provedor da Santa Casa tem vindo a crescer nos últimos dias, reunindo destacadas personalidades de vários setores da sociedade lisboeta e nacional. É o caso de Manuela Eanes, ex-primeira dama e presidente do conselho de curadores da Fundação Manuel António da Mota, que o Nascer do SOL sabe que também já manifestou disponibilidade para se associar ao movimento de apoio a João Soares, a quem reconhece a competência e a sensibilidade social necessárias para desempenhar um bom lugar à frente da Santa Casa.

No leque de apoios a Soares,tal como o Nascer do SOL noticiou na semana passada, destacam-se também a antiga ministra da Saúde Maria de Belém, que elogia o ex-ministro da Cultura socialista, considerando que tem uma «boa preparação» e recordando que, nos cargos públicos por onde passou, «deixou uma marca muito positiva, fosse no domínio da gestão da Câmara de Lisboa, fosse no domínio da Cultura, fosse na nossa representação internacional em vários órgãos parlamentares em que participou, designadamente na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa».

Um dos principais mentores do movimento é Luís Parreirão, destacado socialista, para quem João Soares se notabilizou como presidente da Câmara de Lisboa, «nomeadamente, com o que conseguiu fazer nos bairros sociais e nos bairros degradados». E lembrou que um dos marcos da sua presidência foi precisamente o fim do Casal Ventoso como bairro degradado e centro de tráfico e consumo de drogas duras.

Contactado pelo Nascer do SOL, João Soares não quis tecer comentários sobre este assunto.