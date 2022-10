Homem britânico auxiliado em Albufeira depois de entrar em paragem cardiorrespiratória na praia

Um homem britânico de 60 anos foi esta segunda-feira auxiliado na praia do Peneco, em Albufeira, depois de se ter sentido mal no areal, entrando em paragem cardiorrespiratória.

Na sequência de um alerta recebido pelas 12h, que dava conta que se encontrava uma pessoa em paragem cardiorrespiratória naquela praia, foram para o local elementos do Posto da Polícia Marítima da Albufeira e do Projeto 'SeaWatch', assim como elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do INEM.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, a vítima foi "prontamente assistida no local" pelos nadadores-salvadores de serviço na praia e pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira, que iniciaram imediatemente manobras de reanimação, até à chegada dos elementos do INEM.

"Após várias tentativas de reanimação, foi possível reverter a situação da vítima que foi posteriormente transportada pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira para uma unidade hospitalar", avança a autoridade numa nota.

A ocorrência ficou a cargo do posto da Polícia Marítima de Albufeira.