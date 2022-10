Conselho de Ministros reúne terça-feira para discutir OE2023

O Conselho de Ministros vai reunir esta terça-feira de forma extraordinária para discutir a proposta de Orçamento de Estado (OE) para 2023.

A notícia foi avançada pela TSF, que lembra que a entrega do documento tem data marcada para a próxima segunda-feira, 10 de outubro. Além disso, o Governo deve apresentar aos partido com assento parlamentar o plano para o orçamento até ao final da semana, antes da entrega oficial por parte do ministro das Finanças, na Assembleia da República.

O OE para 2023 será debatido na generalidade no parlamento nos dias 26 e 27 de outubro, estando a votação final da proposta marcada para 25 de novembro.

As duas audições prévias à discussão na generalidade realizam-se dia 21 e 24 de outubro, sendo que a audição final com o ministro das Finanças acntece no dia 11 de novembro. A discussão do documento na especialidade em plenário arranca em 21 de novembro e prolonga-se por uma semana.