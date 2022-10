Precisão dos termos

O PCP ultimamente tem-se mostrado efectivamente favorável ao fascismo belicista e perigoso (sobretudo, com as ameaças nucleares) de Moscovo. Tirando isto, julgava que não era da extrema-esquerda, como ainda julgo não o ser o BE (apenas tão parvo como a sua líder).





Lembro-me de Marcelllo Caetano gostar de ser muito preciso, nos seus Livros de Direito Administrativo, quanto às classificações políticas. E assim como considerava o seu regime apenas ‘autoritário’, esperava que todos os regimes fossem classificados da mesma forma, precisa e cuidadosa.

Vem isto a propósito de Montenegro tender a ser frequentemente pouco claro relativamente ao Chega (sendo seguramente o principal responsável por uma subida eleitoral sua), e de acusar o PS de ter feito uma aliança (não de governo, mas parlamentar) com 2 partidos da extrema-esquerda, a saber, o PCP e o BE. Deduz-se que ele próprio estará interessado em chegar assim ao poder, com o dito Chega, abrindo a porta ao sucesso eleitoral de um concorrente, provavelmente também à sua custa.

O PCP ultimamente tem-se mostrado efectivamente favorável ao fascismo belicista e perigoso (sobretudo, com as ameaças nucleares) de Moscovo. Tirando isto, julgava que não era da extrema-esquerda, como ainda julgo não o ser o BE (apenas tão parvo como a sua líder). Mas não está em causa nenhuma parvoíce, mas sim o extremismo político. Alguém acharia o CDS extremista? Só por se estar à esquerda do PS ou à direita do PSD tem de se ser extremista?

Vamos então explicar devagarinho a Montenegro como são algumas coisas essenciais.