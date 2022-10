Christian Bale diz principais papéis de Hollywood são dados primeiro a Leonardo DiCaprio

O ator Christian Bale disse, em entrevista à revista GQ, que os principais papéis de Hollywood são primeiro oferecidos a Leonardo DiCaprio, e que só quando este os rejeita, são dados a outros atores.

"Até hoje, uma pessoa conseguir um papel qualquer é apenas porque ele o rejeitou antes", afirmou o ator. "Não importa o que alguém diz. Não importa o quão amigo se é dos realizadores. Todas as pessoas com quem trabalhei várias vezes, todas lhe ofereceram cada um daqueles papéis primeiro", brincou. "Uma dessas pessoas disse-me isso. Por isso, obrigado, Leo. Literalmente, ele pode escolher tudo o que faz. E bom para ele, ele é fenomenal", sublinhou.

Christian Bale, na mesma entrevista, também abordou as suas escolhas, numa carreira de décadas, referindo, curiosamente, dois dos seus papeis mais icónicos, que muita gente o desaconselhou a fazer. O ator foi Patrick Bateman no American Psycho, de 2000, um papel pelo qual a realizadora do filme teve que lutar por Bale. “Ela pôs-se em risco por mim e eu não podia estar mais grato. Houve muitos atores que se chegaram à frente. E ela disse apenas: ‘Não, quero o Christian’”.

Mas não foram só algumas pessoas ligadas ao filme que pareceriam não querer ver o ator como um psicopata. Pessoas próximas disseram-lhe: “Não podes fazer de Patrick Bateman é um suicídio profissional”. Mas Bale não ligou ao que lhe disseram e fê-lo.

Pouco depois arriscou novamente com Batman. Houve quem lhe dissesse que depois do supre herói não ia conseguir fazer mais nada, pois ficaria demasiado colado ao papel. Bale admite que ainda pensou nisso, mas acabou por aceitar. “Sempre senti que se não tenho a capacidade de me sobrepor é porque não o mereço”, disse à GQ.