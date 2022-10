Artistas cortam o cabelo como gesto de solidariedade pela morte de Mahsa Amini

Várias artistas juntaram-se numa campanha solidária em que se mostraram a cortar o cabelo, uma homenagem a Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos que morreu no irão.

Entre as mais de 50 artistas francesas que participaram neste gesto solidário estão Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, Berenice Bejo, Laure Calamy, Julie Gayet, Charlotte Gainsbourg e Alexandra Lamy.

A Portugal o movimento chegou pela atriz Fernanda Serrano, que também fez questão de publicar na rede social Instagram um vídeo, onde aparece a cortar o cabelo, num gesto em que pede liberdade e se diz com "vergonha de comportamentos totalmente inaceitáveis da raça humana".

As artistas filmaram-se a cortar o cabelo, num gesto de apoio aos protestos que decorrerem no Irão, onde é pedida mais liberdade para as mulheres, após a morte de Mahsa Amini.

Recorde-se que a jovem foi presa em Teerão, capital do Irão, por "trajar roupas inadequadas". Isto, porque a jovem tinha, alegadamente, o véu colocado de forma incorreta. Naquele país, é obrigatório cobrir o cabelo em público e a polícia fiscaliza ainda as mulheres que usam casacos acima do joelho, calças justas e 'jeans' com buracos (ou rotos), além de roupas coloridas, entre outras regras.

Três dias depois da sua detenção, a jovem morreu, enquanto ainda se encontrava sob custódia.