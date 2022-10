Messi anuncia que Mundial do Qatar vai ser o seu último

Futebolista terá 39 anos no Mundial de 2026.





O jogador argentino Lionel Messi revelou, em declarações aos jornalistas, que este será o seu último Mundial.

“Se é o meu último Mundial? Sim, de certeza que sim. Sinto-me bem fisicamente, pude fazer uma pré-temporada muito boa este ano ao contrário do ano passado por tudo o que aconteceu. No ano passado comecei a treinar tarde e joguei sem ritmo com a época a decorrer. Fui à seleção e quando voltei lesionei-me, nunca consegui arrancar”, afirmou Messi.

Talvez por isso, o jogador disse estar ansioso pelo início da competição, daqui a um mês.

“Estou a contar os dias para o Mundial. A verdade é que há alguma ansiedade em querer que comece já e algum nervosismo. Quero que comece já e penso no que vai acontecer e como nos vai correr, pois vai ser o último. Por outro lado, não vemos a hora para que comece e por outro, há a vontade de querer que tudo nos corra bem”, admitiu.

Sublinhe-se que o mundial, a seguir ao do Qatar, será em 2026, quando o jogador do PSG terá 39 anos.