6 de outubro 2022 às 22:02

Bolsonaro recebe "exército" de legisladores eleitos para derrotar Lula da Silva

"Temos de compreender o risco" de o Brasil "cair de novo nas mãos da esquerda" e "ter um papel fundamental a desempenhar na conversa com os mais humildes" e "mostrar a importância da família", disse o atual líder do Brasil aos novos legisladores, que serão membros do parlamento a partir de fevereiro de 2023.