Efemérides de 7 Outubro (2022)

1571 Os cristãos derrotaram os turcos-otomanos na Batalha de Lepanto, há 451 anos, e puseram assim termo à expansão muçulmana no Mediterrâneo.

1806 O papel químico foi patenteado há 116 anos pelo inventor inglês Ralph Wedgewood (1766-1837).

1932 Revolta, rapidamente sufocada, há 90 anos, do Regimento de Infantaria de Bragança contra a Ditadura Nacional.

1950 A Assembleia Geral da ONU aprovou o avanço das forças aliadas para norte do Paralelo 38, há 72 anos, na Guerra da Coreia.

1974 Um cliente do supermercado Marsh's em Troy, no estado norte-americano de Ohio, fez há 48 anos a primeira compra de um produto com código de barras.

2019 O Parlamento catalão derrotou há 3 anos uma moção de censura contra o Presidente da Generalitat, Joaquim Torra.

2021 O escritor nascido em Zanzibar, Abdulrazak Gurnah, tanzaniano refugiado em Inglaterra desde 1960, recebeu há 1 ano o Nobel de Literatura.