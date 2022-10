Pizarro já não é gerente de empresa de consultoria

A situação foi resolvida nos últimos dois dias e um sócio do governante terá assumido entretanto o controlo da empresa na área da saúde.





Manuel Pizarro já não é gerente da empresa de consultoria que suscitava uma incompatibilidade com o cargo de ministro da Saúde.

O gabinete do ministro confirmou à RTP que a situação foi resolvida nos últimos dois dias e um sócio do governante terá assumido entretanto o controlo da empresa na área da saúde, apesar de, na segunda-feira, Pizarro ter dito que tinha iniciado “o processo de dissolução da mesma”. E justificou até que o processo não se encontrava ainda concluído por ser necessário proceder à venda de um ativo da empresa, um imóvel de 38 metros quadrados, localizado no Porto, cuja escritura estaria marcada para os primeiros dias de outubro.

O caso foi tornado público na semana passada e em causa estava o facto de Manuel Pizarro ser titular

de uma empresa de consultadoria na área da Saúde, algo que é incompatível com o regime de exclusividade previsto para os membros do Governo.

Até agora o ministro não entregou a declaração única de rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos, estando ainda dentro do prazo de 60 dias para o fazer.

Este é o segundo caso a manchar o ministro que já teve de responder a um conflito de interesses por ser casado com a atual bastonária da Ordem dos Nutricionistas.