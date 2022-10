Casas de apostas não reguladas com 347 queixas

Problemas com o levantamento dos valores, burla e contas bloqueadas são os principais motivos de reclamação.





Desde o início do ano, as reclamações relacionadas com casinos e casas de apostas online já são mais de 1000.

Segundo o Portal da Queixa, entre estas, 28% (347) são dirigidas às empresas de jogo online não regulado em Portugal.

Problemas com o levantamento dos valores, burla e contas bloqueadas são os principais motivos de reclamação apontados pelos consumidores. Bettilt, 1xBet, 22bet, Ice Casino e MostBet estão entre as casas de apostas não reguladas com maior número de queixas.

“Portugal tem atualmente um mercado regulado para as empresas de jogo online, assistindo-se ao aumento da oferta de plataformas de apostas online, reguladas e não reguladas. E foi nestas últimas que soou o alarme no Portal da Queixa, com o relato de consumidores a reportar vários problemas e a denunciar prejuízos em milhares de euros”, defende a entidade.