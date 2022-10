O Enigma do Lítio (3) : Metais Incandescentes

por Roberto Cavaleiro

1. Uma Visão Geral

Os incentivos fiscais incluídos na Inflation Reduction Act da Adminstração Biden produziram um aumento de 52% nas vendas pretendidas de carros totalmente elétricos até 2030. Isso aumentou preço spot do metal de lítio (Li), um componente vital nas baterias, para US$ 78.000 por tonelada métrica (MT), representando um aumento de treze vezes desde 2019. A produção doméstica nos EUA foi limitada a uma operação de salmoura no Nevada (na qual a China tinha uma participação minoritária) onde compostos de cloreto e hidróxido foram trabalhados além de carbonato. As operações de salmoura no Chile e na Argentina agora respondem por quase todas as importações americanas de Li.

Na China, incentivos financeiros semelhantes resultaram num recorde de 500 mil yuans/tonelada, que foi influenciado por sucessivas ondas de calor, causando a suspensão da produção múltipla de Li em Sichuan. Outras províncias foram menos afetadas e podem continuar com a mineração de minerais e elementos raros (REE) para uso doméstico e exportação para países como a Rússia e Índia, onde a Apple decidiu aumentar substancialmente a capacidade da fábrica para a produção das suas inovações mais recentes .

A Austrália agora tem uma produção anual de minério de Li de 55.000 toneladas e reservas de quase seis milhões de toneladas. O resto do mundo (excluindo os EUA) produz apenas 45.000 toneladas, mas com reservas estimadas em dezasseis milhões de toneladas. A exploração contínua em todo o mundo produz uma estimativa geológica otimista de cerca de noventa milhões de toneladas de todos os tipos de minério de Li como sendo eventualmente exploráveis.

Reciclagem: A primeira fábrica dos EUA foi inaugurada em Lancaster OH em 2015. Cerca de 25 empresas na América do Norte ou da Europa dedicam-se agora à reciclagem do conteúdo de Li das baterias para que o déficit entre produção e demanda possa ser reduzido

Além do foco no uso de baterias, o conflito na Ucrânia e outros teatros de guerra criou uma demanda crescente por metais leves, como Li e tungstênio, para a fabricação de armas, drones, armas portáteis e equipamentos eletrónicos. O uso farmacêutico associado ao Li para tratar distúrbios psiquiátricos disparou.

2. Portugal

A 25 de setembro, Bruxelas anunciou que a UE passaria a dar prioridade máxima à extração e desenvolvimento dos seus recursos de minerais e REE. Inevitavelmente, isso focou a atenção para Portugal, que possui os únicos depósitos conhecidos da Europa de minérios trabalháveis ​​e uma grande abundância de outros minerais numa história de mineração que remonta a dois milénios.

A produção de minérios Li não carbonatados usados ​​principalmente na indústria cerâmica foi de 348 MT no ano de 2020, subindo para 900 MT em 2021, enquanto as reservas foram estimadas em 60.000 MT. Este ano os incêndios florestais foram generalizados e prolongados em territórios reconhecidos tanto pela exploração de jazidas de minerais como por serem áreas de grande beleza natural. Isso provou ser uma bênção mista para os exploradores que são capazes de dizer que as suas atividades com a restauração ambiental prometida terão efeito mínimo na agricultura e no turismo, embora admitindo que as ameaças contínuas de fogo e seca (o Li tem baixa volatilidade) podem retardar a produção.

A oposição organizada por parte dos cidadãos locais e dos municípios foi prejudicada durante a pandemia, mas continua com muitas representações feitas aos órgãos de fiscalização ambiental, Ministérios e tribunais. Há uma perceção de que a mineração a céu aberto em grande escala é inevitável devido às exigências de Bruxelas e à necessidade de reduzir ainda mais a dívida nacional incorrida na época da Troika, mas há esperança de que melhores condições de compensação e participação nos lucros possam ser negociadas sob a legislação revista de 2021.

A 28 de outubro de 2021, o governo “geringonça” cessante assinou catorze concessões mineiras com entidades estrangeiras ou os seus agentes portugueses. Seis meses depois, todos obtiveram o status de PIN (projeto de importância nacional), o que proporcionou um “fast track” para a conclusão de consultas com Ministérios e entidades fiscalizadoras. Vários mineradores deram a entender que as suas maquinas iniciarão a limpeza do local nos próximos seis meses.

Aqui está uma pequena lista dos principais investidores conhecidos:

1. PLC Savannah Resources. Mineração de carbonato de lítio em Covas do Barroso e outras seis localidades vizinhas. Receita prevista de € 1,3 bilhões em quinze anos. Financiamento e posse Omanita

2. Mineralia. Tungsténio (volfrâmio) nas minas reactivadas da Borralha em Montalegre.

3. Iberian Resources. Tungsténio em Santo Adrião em Armamar.

4. A EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, empresa pública que se aliou a vários interesses privados (e.g. Redcorp em Lagoa Salgada; Almina em Aljustrel e Somincor em Neves-Corvo) na exploração de cobre, chumbo e zinco na Faixa Piritosa Ibérica que se estende até ao sul de Espanha.

5. Fortescue Australian Group com interesse avançado na concessão do Circo para a exploração mineira “Lítio, ouro, prata, chumbo, zinco, estanho, tungsténio e outros depósitos minerais ferrosos” nos concelhos de Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vinhais.

6. PANN (Consultores de Geociencias Lda.) Lítio em Argamela, Covilhã

7. Goldplay: outra empresa australiana com subsidiária portuguesa EVX Lda. Ouro, prata, chumbo e zinco na região de Borba.

8. A GALP e a sueca Northvolt AB propõem a construção de uma enorme refinaria de Li e outros metais no parque industrial de Setúbal.

