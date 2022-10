Já é possível mudar para o mercado regulado do gás natural a partir da internet

A abertura excecional do mercado regulado para as famílias foi uma das medidas instauradas pelo Governo para fazer face aos aumentos das tarifas por comercializadores no mercado livre, que entraram em vigor em 1 de outubro.





Já é possível mudar contrato para o mercado regulado de gás natural por via digital. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) atualizou, esta sexta-feira, o guia onde estão os links para fazer esta mudança.

"A ERSE atualizou o ERSExplica ‘Como mudar para o mercado regulado de gás natural’, onde passaram a constar os links para a contratação eletrónica de todos os comercializadores de último recurso de gás natural", afirmou o regulador em comunicado.

A abertura excecional do mercado regulado para as famílias foi uma das medidas instauradas pelo Governo para fazer face aos aumentos das tarifas por comercializadores no mercado livre, que entraram em vigor em 1 de outubro.

A 6 de setembro, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou que os comercializadores do mercado regulado seriam obrigados a ter disponível a contratação online, no prazo de 45 dias.

O fornecimento de gás natural no mercado regulado mantém-se até 31 de dezembro de 2025, data prevista para a extinção das tarifas reguladas de venda de gás.

Clique aqui para aceder ao documento onde consta a tabela dos preços de gás natural praticados no mercado regulado.