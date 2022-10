Oposição desvaloriza ameaças de PR ao governo

Por Joana Mourão Carvalho e José Miguel Pires

As ameaças de ‘bomba atómica’ que Marcelo Rebelo de Sousa lançou na cerimónia oficial do 5 de Outubro não passaram, afinal, de tiros de pólvora seca. O chefe de Estado bem ‘piscou o olho’ à Oposição, recordando que «nada é eterno em democracia», nem mesmo os Governos, e que tem poder para dissolver a Assembleia da República, mesmo aquela que dá legitimidade a um Governo de maioria absoluta. Mas a direita não deu importância à mensagem, devolvendo com críticas à atuação (ou falta dela) do Presidente da República perante o ‘desgoverno’ socialista.

Numa altura em que a direita acusa o Executivo de António Costa de se apresentar «dividido, confuso, cheio de polémicas, cheio de contradições» e de estar «à deriva» e sem liderança – conforme apontou o próprio líder do PSD, Luís Montenegro –, há quem trace paralelismos com a queda do Governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Santana Lopes, em 2004, também ele de maioria absoluta. Na altura, Jorge Sampaio – que deu posse a Santana na sequência da demissão de José Manuel Durão Barroso, que trocou S. Bento por Bruxelas, para assumir a presidência da Comissão Europeia – dissolveu o Parlamento uns meses depois dada a instabilidade governativa que em muito se assemelha ao atual estado do Executivo socialista.

