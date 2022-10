Benfica olhou PSG nos olhos

Naquele que representava o maior desafio do Benfica na presente época, a equipa comandada por Roger Schmidt olhou os astros do Paris Saint Germain e conseguiu garantir um empate, 1-1, que deixa a equipa em segundo lugar do grupo H, com os mesmos pontos dos parisienses, enquanto mantém o percurso invicto.

Depois dos minutos iniciais terem sido liderados pelo domínio benfiquista, com algumas oportunidades desperdiçadas para se adiantarem no resultado, o marcador do Estádio da Luz foi inaugurado pelo inevitável Lionel Messi, numa bela jogada coletiva, que foi concluída com um remate fora de área impossível de defender por parte do guarda-redes grego, Odysseas Vlachodimos, que compensaria este erro com diversas boas defesas na segunda parte. Esta foi a primeira vez na longa carreira do argentino de 35 anos que marcou ao Benfica.

Antes do cair do pano da primeira parte, um cruzamento de Enzo Fernández destinado à cabeça de Gonçalo Ramos acabou por bater no português Danilo que, sem querer, colocou a bola dentro da sua própria baliza, restabelecendo a igualdade no marcador.

Com este resultado, Benfica e PSG ficam a quatro pontos do Juventus, que conseguiu a sua primeira vitória por 3-1 contra o Maccabi Haifa.

As quatro equipas vão ter oportunidades para conseguirem a desforra esta terça-feira, trocando apenas o campo. O Benfica defronta o PSG às 20h da noite.

No grupo B, o Porto conseguiu a primeira vitória desta edição da competição europeia depois de derrotar o Bayer Leverkusen por 2-0.

Os golos dos dragões foram apontados aos 69 minutos, através de Zaidu, e aos 87 minutos, por Galeno. Quem também esteve em grande destaque foi Diogo Costa que defendeu uma grande penalidade batida pelo avançado da República Checa, Patrik Schick.

O grupo B é dominado pelo Club Brugge, com três vitórias em três jogos, enquanto os restantes clubes, Porto, Leverkusen e Atlético de Madrid, tem todos três pontos. Porto e Leverkusen e Atlético e Club Brugge voltam a defrontar-se esta quarta-feira, numa jornada que pode ajudar a definir o rumo do grupo.

A participação imaculada do Sporting na Champions League chegou ao fim depois de uma pesada derrota contra o Marselha por 4-1.

Os golos da equipa francesa foram apontados por Alexis Sánchez (13), Harit (16), Balerdi (28) e pelo ex-portista Mbemba (84). O golo de honra dos sportinguistas foi apontado por Francisco Trincão no primeiro minuto da partida, que foi marcada ainda pela expulsão do guarda-redes leonino, Adán.

Apesar da derrota, o Sporting continua a dominar o grupo com seis pontos, seguido pelo Tottenham com 4 pontos, os mesmos que o Frankfurt, enquanto o Marselha está no último lugar com 3 pontos.

Depois de duas vitórias, o Braga perdeu o seu primeiro jogo na Liga Europa, caindo aos pés do Union Saint-Gilloise por 2-1. Os bracarenses terão oportunidade para se vingarem, na quinta-feira, e tentarem recuperar o primeiro lugar do grupo, que, atualmente, pertence aos belgas, seguido pelo Union Berlin, com 3 pontos, e o Malmo, que ainda não pontuou.