Mísseis russos em Zaporijia fazem pelo menos 17 mortos e 40 feridos

Segundo avança Oleksandr Starukh, chefe da administração militar regional de Zaporijia, Moscovo bombardeou hoje com dez mísseis a cidade onde está localizada a principal central nuclear da Ucrânia





Um ataque das tropas russas com mísseis na cidade ucraniana de Zaporijia provocou pelo menos 17 mortos e 40 feridos, reportou este domingo Anatoly Kurtev, o autarca local.

"Como resultado do ataque (...) vários edifícios de apartamentos e algumas ruas residenciais da cidade foram danificados. De acordo com dados preliminares, cinco casas foram destruídas e cerca de 40 pessoas foram feridas. Neste momento, sabe-se que 17 pessoas foram mortas", escreveu o presidente da câmara interino, através do Telegram, segundo a agência de notícias Ukrinform.

Segundo avança Oleksandr Starukh, chefe da administração militar regional de Zaporijia, Moscovo bombardeou hoje com dez mísseis a cidade onde está localizada a principal central nuclear da Ucrânia.