Conheça os adversários de Portugal na qualificação do Euro2024

A seleção portuguesa de futebol vai defrontar Bósnia-Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein no grupo J da fase de qualificação europeia para o Euro2024, anunciou este domingo o sorteio realizado em Frankfurt.

Assim, Portugal irá estar frente a frente pela terceira vez seguida com Luxembrugo, e vai reencontrar a Bósnia e a Islândia, com quem já se cruzou no Euro2012, assim como a Eslováquia (Euro2000) e Liechtenstein (Euro1996 e Euro2000).

𝐎 𝐍𝐎𝐒𝐒𝐎 𝐆𝐑𝐔𝐏𝐎! 📝🇵🇹 Estes são os nossos adversários na fase de qualificação do Euro 2024! #VesteABandeira



𝐎𝐔𝐑 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏! 📝🇵🇹 These are our opponents in the qualifying round of Euro 2024! #WearTheFlag pic.twitter.com/xQRc4iyKu8 — Portugal (@selecaoportugal) October 9, 2022

Irão ser apurados para a fase final do Euro2024 os dois primeiros classificados dos 10 grupos, juntando-se assim à Alemanha. As três vagas que ainda sobram irão ser decididas com um ‘play-off’, a ser disputado em março de 2024.

O Euro2024 vai realizar-se entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, na Alemanha.