Tribunais mais papistas que o Papa

Afinal, há aspectos do Ocidente que tocam muito a Rússia, ao ponto de reagir descabeladamente a um Prémio Nobel, que não é atribuído pelos EUA nem pela NATO.





Por causa do Nobel, os tribunais russos resolveram manifestar a sua falta de independência, mostrando-se mais papistas do que o próprio Papa deles – penso eu. Enfim, para pôr isto na ordem, Putin vai ter de mandar prender uns quantos juízes, ou alguma dessa gente que o rodeia, com vontade de ser mais papista que o Papa, para lhe agradarem – penso eu.

Afinal, há aspectos do Ocidente que tocam muito a Rússia, ao ponto de reagir descabeladamente a um Prémio Nobel, que não é atribuído pelos EUA nem pela NATO.

Mas quem se lembrará agora disto, com as actuais humilhações militares russas, que muito satisfazem o resto do mundo.