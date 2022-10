Efemérides de 10 de Outubro (2022)

Em 2011, o grande futebolista português já retirado Luís Figo (n.1972) imortalizou há 11 anos a sua pegada no Passeio dos Campeões, em Monte Carlo, local onde já se encontrava desde 2003 a pegada do mítico Eusébio (1942-2014).





1897 O químico alemão Felix Hoffman (1868-1946) sintetizou há 125 anos o ácido salicílico, predecessor da aspirina (lançada em 1899 pela Bayer, tornou-se o medicamento mais conhecido do mundo).

1954 Foi fundada há 68 anos a UPNA, União dos Povos do Norte de Angola, movimento liderado pelo dirigente nacionalista Holden Roberto (1923-2007), muito ligado aos EUA, na base da UPA, ficando estes movimentos conhecidos por FNLA.

1977 Constituída há 45 anos a socialista Fundação José Fontana, em homenagem ao fundador e precursor dos ideais socialistas e republicanos portugueses com o mesmo nome, e beneficiando de financiamento da Fundação social-democrata alemã Friedrich Herbert – como o IDL, do CDS, beneficiava da Konrad Adenauer.

1991 O Conselho de Estado da URSS dissolveu há 31 anos os temidos serviços secretos soviéticos KGB, a funcionarem desde 1954 – de cujos quadros é oriundo o actual Presidente russo, Vladimir Putin (n.1952).

2008 Os mercados europeus e americanos tiveram uma sexta-feira negra, há 14 anos, que se prolongou na maior crise financeira internacional do nosso tempo em todo o mundo.

2013 O Governo de Pedro Passos Coelho aprovou há 9 anos a venda dos CTT em bolsa.

2017 O Banco de Portugal revelou há 5 anos ter recebido 7.603 reclamações de clientes bancários que, resultaram na instauração de 37 contra-ordenações, contra 17 instituições bancárias, durante o primeiro semestre do ano.

2018 O Tribunal de Contas recusou há 4 anos o visto às alterações do contrato que o Governo tem com a empresa que gere o SIRESP, e que previa um investimento de mais 15,65 milhões de euros.

2021 O presidente de Taiwan, Tsai Ing-Wen, disse há 1 ano que o seu país não vai se curvar à pressão chinesa no discurso desafiador no dia nacional de Taiwan, depois do presidente chinês Xi Jinping prometer "cumprir a reunificação".