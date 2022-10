10 de outubro 2022 às 09:35

Acompanhe todas as informações sobre o OE2023 apresentado hoje por Fernando Medina

O Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), cujas linhas gerais já foram dadas a conhecer aos partidos na sexta-feira, será entregue no Parlamento e depois apresentado, esta segunda-feira à tarde, aos portugueses, numa conferência de imprensa liderada pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, e que conta também com a presença dos secretário de Estado da tutela. O debate na generalidade está marcado para 26 e 27 de outubro, estando a votação final global do diploma da proposta do Governo marcada para 25 de novembro.