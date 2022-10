10 de outubro 2022 às 13:40

Conheça as medidas do OE2023. Limites dos escalões do IRS atualizados em 5,1%

O ministro das Finanças já entregou o documento e a habitual 'pen' com o Orçamento do Estado 2023 ao presidente da Assembleia da República. “Esta é em primeiro lugar uma proposta de estabilidade”, afirmou Fernando Medina, que apresentará as linhas principais da proposta numa conferência de imprensa às 15h. O debate na generalidade está marcado para 26 e 27 de outubro, estando a votação final global do diploma da proposta do Governo marcada para 25 de novembro.