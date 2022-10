Rui Pinto é ouvido hoje em tribunal

O criador do Football Leaks, Rui Pinto, começa esta segunda-feira a prestar declarações perante o coletivo de juízes, na sequência de um processo no qual responde por um total de 90 crimes.

O depoimento, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, esteve agendado para 13 de maio, mas acabou adiado por atrasos na consulta aos discos apreendidos pela Polícia Judiciária (PJ), solicitada pela defesa do arguido do processo Football Leaks.

Recorde-se que Rui Pinto responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada, estando este relacionado à Doyen, caso que o levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.

Rui Pinto está em liberdade desde 7 de agosto de 2020, pela sua "colaboração" com a PJ e pelo seu "sentido crítico", encontrando-se, porém, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.