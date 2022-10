Tom Cruise deverá filmar no espaço em novo filme radical

Tom Cruise não parece ter limites para os seus desafios: o ator, de 60 anos, estará envolvido num novo projeto que envolve gravações no espaço. Segundo escreve o Page Six, a estrela de Hollywood está a trabalhar com o realizador Doug Liman.

O novo filme terá sido apresentado pela primeira vez em 2020, antes da pandemia de covid-19, que forçou vários trabalhos a serem cancelados. O mesmo site afirma que Cruise e Liman contactaram a Universal Filmmed Entertainment Group (UFEG) e que o projeto tem como base a ideia de levar o ator num foguetão com destino à Estação Espacial Internacional.

"Penso que Tom Cruise está a levar-nos ao espaço, está a levar o mundo ao espaço", disse Donna Langley, presidente da UFEG, citada pela BBC News. "É esse o plano. Temos um grande projeto em desenvolvimento com Tom... Levar um foguetão até à Estação Espacial e filmar".

A responsável adiantou que a maior parte do novo filme será filmada em terra, acabando depois com a personagem principal a "ir para o espaço para salvar o dia", estando com esperança que Tom Cruise seja "o primeiro civil a fazer um passeio espacial fora da Estação Espacial".

Cruise, caso o projeto vá para a frente, será a primeira pessoa a filmar no espaço fora da Estação Espacial Internacional.

No dia em que cumpriu 60 anos de vida, a estrela de cinema decidiu celebrar em grande: foi avistado em Silverstone, no Grande Prémio da Grã-Bretanha, onde chamou a atenção na zona VIP, e onde confessou ser fã de Lewis Hamilton.