Homem atingiu mulher grávida com arma

Um homem, de 34 anos, foi detido pela GNR em Redondo, no distrito de Évora, por posse ilegal de arma, depois de este ter atingido mulher, que está grávida, informou aquela força de segurança, esta segunda-feira.

O caso aconteceu, na madrugada de domingo, quando o homem foi a casa buscar uma arma de fogo, depois de se ter envolvido numa rixa num bar daquela vila alentejana.

Acabou por atingir com a arma de fogo, alegadamente sem intenção, a mulher numa perna, quando esta tentava impedi-lo de sair de casa.

A mulher, de 30 anos e que está grávida, foi transportada para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), não se conhecendo ainda o seu estado atual de saúde.

O caso passou agora para a alçada da Polícia Judiciária.