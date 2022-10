Economia com necessidade de financiamento de 0,6%

A economia portuguesa apresentou uma necessidade de financiamento de 0,6% do PIB no ano acabado no segundo trimestre de 2022, face a uma capacidade de financiamento de 0,1% no período homólogo de 2021, segundo o BdP.

Este agravamento reflete as reduções das capacidades de financiamento dos particulares e das sociedades financeiras e não financeiras.

No sentido oposto, o saldo das administrações públicas aumentou 6,1 pontos percentuais, passando de uma necessidade de financiamento para uma capacidade de financiamento.

No que diz respeito às interligações entre setores institucionais das contas nacionais financeiras (o que permite identificar as relações de financiamento entre os vários setores institucionais da economia portuguesa e desta com o resto do mundo), o BdP nota que, no ano acabado no segundo trimestre de 2022, "as administrações públicas financiaram o resto do mundo e os particulares em 2,4% e 1,2% do PIB, respetivamente".