PRR nacionais podem aumentar diferenças

Os Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) nacionais podem aumentar as diferenças entre regiões, alertou o relatório anual da União Europeia sobre o Estado das Regiões e Cidades.

O documento diz ainda que os responsáveis portugueses foram os que responderam mais afirmativamente (79%) sobre se a coesão “deve estar entre os valores-chave da UE”.

O resumo do relatório hoje apresentado aponta que "o envolvimento das autoridades locais e regionais na preparação dos Planos de Recuperação e Resiliência nacionais foi baixo", mostrando o barómetro do Comité das Regiões que 1% dos inquiridos afimaram ter estado completamente envolvidos no processo, e 9% parcialmente envolvidos.

"Uma consulta separada dos membros do COR mostra que a maioria dos inquiridos viu um risco de 'falhanço em atingir alvos e objetivos' nos planos, bem como um risco significativo de que o financiamento seja mal alocado", pode ler-se no texto.

Apesar das "legítimas preocupações" quanto à "eficácia de longo prazo" dos PRR, o barómetro do COR aponta que "a política de coesão está a fazer a diferença em muitas regiões no rescaldo da pandemia" de covid-19.

Os outros capítulos do relatório apontam ainda que, quanto a políticas de coesão, uma área que "está com dificuldades em criar um maior impacto" é a tecnologia digital, apontando, porém, que o aumento do uso diário de internet, devido ao teletrabalho durante a pandemia, aumentou até 10% em várias regiões da Grécia, Portugal e Espanha.