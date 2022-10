The Big Bang Theory: um namoro que nasceu na série

Um amor que começou nos bastidores e que passou para a vida real. Kaley Cuoco e Johnny Galecki, atores da famosa série "The Big Bang Theory", recordaram o início da sua história de amor.

"Em todas as cenas que fizemos até começarmos a namorar, ficou óbvio que havia algo", disse a atriz no livro do 'The Big Bang Theory', que foi escrito por Jessica Radloff. "Havia química e nós tínhamos uma 'crush' um pelo outro. Ficamos nesse clima durante a primeira temporada, até começarmos a namorar", contou.

Mas o grande 'nó' deu-se ao filmarem uma cena dentro de um elevador. "Acho que nos apaixonamos naquele elevador", acrescentou Johnny. "Sim, sentimos algo. Acho que foi o grande ponto de viragem [na nossa relação]".

Os atores começaram a namorar em 2008 e terminaram em 2010.