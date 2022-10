Homem morre eletrocutado em Leiria

Um homem de 43 anos morreu esta segunda-feira no Alto do Vieiro, uma freguesia de Azoia e Parceiros, em Leiria, eletrocutado num posto de transformação de uma empresa desativada.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da PSP de Leiria à agência Lusa, a vítima não era trabalhadora da empresa e-Redes, nem do local onde está o posto de transformação.

A autoridade informou ainda que está a ser investigada a possibilidade de o crime ter ocorrido numa tentativa de furto de cobre.

O alerta terá sido dado pelas 12h55, tendo estado no local 11 operacionais dos bombeiros Sapadores de Leiria, PSP e Viatura Médica de Emergência e Reanimação e quatro viaturas.

Fonte dos Bombeiros Sapadores adiantou que quando a corporação chegou ao local, a vítima já estava morta.