Justin Bieber e Kanye West de costas voltadas

Como é conhecido do público, Justin Bieber e Kanye West sempre se deram bem. Contudo, ao que parece, as coisas mudaram depois de declarações recentes de Kanye, que acusou a esposa de Bieber, Hailey, de ter feito uma rinoplastia.

Os comentários surgiram após Hailey Bieber ter defendido publicamente a editora da revista Vogue, Gabriella Karefa-Johnson, que foi um alvo recente das famosas críticas de Kanye West: “Controla a tua mulher antes que me chateie”, escreveu Kanye, numa publicação que foi rapidamente apagada.

Uma fonte próxima do casal afirmou ao TMZ que tanto Justin, como Hailey Bieber se sentem “magoados” com os comentários do rapper, especialmente depois de lhe terem dado apoio durante um período negro da sua vida, em 2020.