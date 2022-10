Nunca subestimem um populista

Estas eleições são determinantes para a afirmação da comunidade lusófona, com maiores repercussões do que à partida se poderia imaginar...





Por Alexandre Faria, escritor, advogado e presidente do Estoril Praia

Lula da Silva não venceu as eleições no Brasil à primeira volta e o maior país que se expressa em português terá de regressar às urnas no dia 30 de outubro. Nada de novo, o segundo turno é necessário no Brasil desde 1998, mas estas eleições são determinantes para a afirmação da comunidade lusófona, com maiores repercussões do que à partida se poderia imaginar. Daí o interesse e as preocupações que transcendem, em muito, as fronteiras sul-americanas.

Não se trata apenas do significativo espaço comercial do Mercosul e das suas vantagens económicas, ou do facto do Brasil integrar os BRICS, grupo com uma crescente influência geoestratégica que permitiu, inclusive, que Bolsonaro se sentasse mais perto de Putin, em pleno conflito armado, do que o próprio secretário-geral das Nações Unidas. Trata-se da possibilidade desta comunidade global partilhada por quem fala a língua portuguesa, num número superior a duzentos e setenta milhões de pessoas, conseguir cooperar em conjunto, nos seus mercados internacionais, influências e economias nacionais, utilizando os alicerces únicos que as unem.

Para tal, Portugal e os restantes países de expressão portuguesa necessitam de um Brasil forte, inclusivo, aberto, democrático e disponível para esta realidade comum. E, no caso português, ficou bem demonstrado nas recentes incursões de Marcelo Rebelo de Sousa por terras de Vera Cruz que a relação com Bolsonaro terminou, apesar das responsabilidades mútuas nos episódios ocorridos.

Nada está decidido e Lula da Silva está obrigado a resolver duas questões fundamentais. Satisfazer as pretensões do centro, dos eleitores de Simone Tebet e de Ciro Gomes, e recuperar a confiança, ultrapassando o trauma da frustração que as sondagens causaram, onde Bolsonaro sai, neste momento, como o grande vencedor face ao que vinha sendo publicado nos diversos estudos de opinião. Quer fosse porque os inquiridos não revelaram em quem votariam, em virtude da tendência geral de não se associarem a quem pensam que irá perder, ou por clara subestimação de um candidato populista, as previsões falharam e trouxeram imprevisibilidade e insegurança para esta etapa final. É fundamental não esquecer que Bolsonaro está no poder, tendo disseminado diversas influências dependentes do seu resultado.

Para além disso, continuamos com a presença de um elefante na sala, sem que ninguém discuta e procure resolver a sua causa. Os populismos e as tendências extremistas proliferam impunes, imparáveis mesmo após derrotas eleitorais, perante a total incapacidade de resposta por parte dos partidos políticos com responsabilidades na sustentabilidade da democracia. Foi assim com Donald Trump e Boris Johnson, renova-se em Itália e tolera-se, há demasiado tempo, em plena União Europeia.

Vencendo as eleições, Lula da Silva enfrentará bancadas maioritárias desfavoráveis na Câmara dos Deputados e no Senado, onde se incluem vários seguidores de Bolsonaro, para além dos antagónicos governadores dos principais estados. Num Brasil demasiado dividido em termos sociais, o apoio dos aliados da lusofonia será crucial num mandato brasileiro que não se afigura nada fácil.