Bombardear ponte da Crimeia

Os russos querem fazer-nos ter pena dos 3 mortos no bombardeamento da Ponte da Crimeia, que nem se sabe quem o fez (mas Putin também demonstrou preferir não o saber). Mas como podemos ter assim tanta pena deles (embora todos os mortos nos façam pena, e o principal responsável pelos desta Guerra é Putin), se há demasiados russos a apoiarem Putin e as suas loucuras, e a Rússia ataca e mata indiscriminadamente civis ucranianos, incluindo criancinhas – como agora, nesta suposta vingança.

O que dizer de um ataque a um parque infantil em Kiev.

Putin, com esta Guerra, já demonstrou ser estúpido e indiferente ao seu próprio povo. E não há terrorismo mais perigoso do que o estúpido. Mas é pela estupidez que os nazis têm sido vencidos.

Afinal, hoje, perante a impossibilidade de Moscovo ser assim aceite por qualquer ucraniano a bem, é caso para perguntar o que quer ele com esta Guerra. Diga-nos, Sr. Putin, o que quer agora? Porque não põe as suas tropas em casa, em vez as fazer morrer sem glória e só temporariamente? Só porque tem cada vez mais medo dos seus inimigos internos, também nazis e imperialistas? O que lhe dá alento? Haver ainda uma ou outra pessoa no Ocidente que falam em falcões que apoiam neste guerra os EUA e em entusiastas que apoiam Kiev? Mas não serão esses cada vez mais minoritários? Acredita sinceramente nas patacoadas que diz, mais o porta-voz do Kremlin, mais o MNE russo?