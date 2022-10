Japão reabre ao turismo após pandemia

Portas abertas

Depois de mais de dois anos fechado devido à pandemia de covid-19, o Japão finalmente reabre ao turismo na terça-feira, diminuindo os estritos requisitos exigidos aos visitantes, bem como a necessidade de vistos para turistas de mais de 70 países. A expectativa do primeiro-ministro Fumio Kishida é que isso ajude à recuperação económica do país, que enfrenta uma dura crise.

35 mil milhões

Se 31,8 milhões de turistas visitaram o Japão em 2019, menos de meio milhão o conseguiu fazer até agora em 2022. O Governo espera que a reabertura possa injetar o equivalente a cerca de 35 mil milhões de euros em receitas anuais.

Recrutamento

As linhas aéreas japonesas registaram um aumento notório na marcação de voos para o Japão desde o anúncio, avançou a Reuters. Mas há dúvidas que haja capacidade para os receber, estando empresas do setor da hospitalidade a ter grandes dificuldades em recrutar, após muitos trabalhadores terem abandonado este setor, conhecido pelos baixos salários, após perderem o emprego durante a pandemia. Quase 73% dos hotéis japoneses relataram dificuldade em encontrar funcionários, segundo dados do Teikoku Databank.