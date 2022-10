Britney Spears conta que foi esbofeteada pela mãe por ter chegado tarde depois de uma festa

Lynne Spears tinha ficado em casa a tomar conta dos filhos Jayden e Preston para que a cantora fosse a uma festa com Paris Hilton e Lindsay Lohan.





Britney Spears contou aos seus seguidores no Instagram que levou uma bofetada da mãe na cara com “muita força” por ter ficado até às tantas da madrugada numa festa com Paris Hilton e Lindsay Lohan.

"A primeira vez que levei uma bofetada foi numa noite em que Paris [Hilton] e Lindsay [Lohan] me deixaram na minha casa de praia com os meus bebés", revelou a cantora de 40 anos numa publicação que foi apagada da conta.

Lynne Spears tinha ficado em casa a tomar conta dos filhos Jayden e Preston, e quando a artista chegou a casa, não conseguiu esconder a insatisfação: "Sim, eu festejei até cerca das 4 da manhã e a minha mãe ficou chateadíssima!!! Entrei, ela olhou para mim e bateu-me com tanta força que nunca o esquecerei!!".

O incidente aconteceu depois de a cantora e o pai dos dois filhos, Kevin Federline, irem cada um para seu lado.

Britney terminou o post já extinto com uma mensagem para os fãs: ela nunca saberá o que é esbofetear a cara de alguém e pede aos fãs para “manterem a classe”.

Nas últimas semanas, a mãe da princesa da Pop tem feito publicamente vários pedidos de desculpa à filha, implorando para que esta desbloqueasse o seu número de telefone, referiu o site Page Six.

Na altura, Britney disse que "um pedido de desculpas genuíno ajudaria” a terminar com os problemas familiares.

No entanto, a cantora afirmou que não estava preparada para aceitar o pedido de desculpa da mãe, dizendo para esta refletir sobre os anos de trauma que a filha esteve submetida pela família.