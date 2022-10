Quando um pai 'oferece' a filha bebé a Dwayne Johnson

Homem quis que filha fosse para o colo do ator, que estava a promover o seu novo filme no México.





Os fãs fazem tudo para deixar a sua marca com aqueles que idolatram, no entanto há quem ‘ofereça’ o melhor que tem para dar. Foi o caso de Dwayne Johnson, também conhecido como “The Rock”, que foi presenteado com uma bebé durante a promoção do novo filme na capital do México.

No meio de uma multidão, a bebé Luciana, enrolada num cobertor cor-de-rosa, ‘saltou’ dos braços do pai para o colo do ator. O momento foi filmado e partilhado nas redes sociais do ator do novo filme “Black Adam”.

“A promoção de Black Adam tem sido eletrizante, divertida e emocional. As pessoas choram e entregam-me coisas – eu NÃO fiquei surpreendido por me terem entregado esta linda bebezinha”, escreveu Dwayne na publicação do Instagram.

O ator explicou que o pai da criança chamou-lhe a atenção por estar com “lágrimas nos olhos quando a segurava bem alto e gesticulava para que eu a segurasse”.

Porém, “The Rock” admitiu que chegou a pensar que o homem estava a segurar numa boneca que queria oferecer-lhe como presente.

“Este belo, sereno, presente e confiante anjo é Luciana. Um dia, aposto que ela vai inspirar todos os que a rodeiam. E o que quer que este momento represente para o seu emotivo pai - significa que também significava algo especial para mim", afirmou.